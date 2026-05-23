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CONFERENZA PRE-DERBY

Mancano poche ore al calcio d'inizio del derby che chiuderà il campionato di Torino e Juventus. Roberto D'Aversa presenta in conferenza stampa la stracittadina contro la squadra di Luciano Spalletti, in programma domani alle 20.45. Di seguito le risposte del tecnico granata alle domande dei giornalisti accreditati e presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino.

14.20 Si attende l'arrivo di D'Aversa previsto per le 14.30

14.30 Arrivato D'Aversa, via alle domande.

Il tecnico prende la parola: "Prima di rispondere alle domande, ci tenevo a ringraziare i nostri tifosi che erano all'allenamento, a chi ci sarà domani e a chi ci sostiene da distanza. Ringrazio tutti, chiedo la cortesia di fare solo domande sulla partita. Domani faremo un terzo tempo da 45 minuti e vi risponderò a tutto"

Come vive l’avvicinamento a questo derby?“Sarà fantastico avere i tifosi dalla nostra parte, cosa che non è successa spesso quest’anno. Abbiamo la possibilità di scrivere una pagina importante della storia del club, visto che l’ultimo è stato vinto tanto tempo fa. Sappiamo quanto il derby sia sentito e vogliamo chiudere il campionato mettendo la ciliegina sulla torta. Il nostro percorso è stato buono: abbiamo prima di tutto raggiunto la salvezza, poi abbiamo fatto riacquistare valori ad alcuni elementi che avevano perso in questo".

Quale è il tasto su cui ha battuto?“Fin dall’inizio ho chiesto ai ragazzi di dimostrare chi erano. E ci sono riusciti perché laddove c’erano critiche ora ci sono alcuni complimenti. La partita di domani, però, può cancellare tutto. Quindi ho chiesto loro di vivere questa partita con la voglia di entrare nella storia del club”. E’ venuto Ciccio Graziani in visita. Come è andata?“L’ho invitato a entrare nel mio ufficio. E’ un rappresentante di questo club ed è uno di quelli che può trasmettere lo spirito granata. Ho parlato con lui e poi l’ho portato in sala video dove ha salutato i ragazzi facendo loro l’in bocca al lupo. E’ stata una bella visita”.

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