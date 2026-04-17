Urbano Cairo venderà il Torino? È quello che si chiedono tantissimi tifosi granata, in un momento in cui la squadra si è ormai garantita la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione in un’annata comunque deludente. Ebbene, al netto di indiscrezioni, voci e gossip di vario tipo, da Fassone agli arabi passando per colossi americani della finanza, e tenendo comunque presente che il patron si è pubblicamente detto a valutare eventuali offerte, al momento gli unici dati certi a disposizione sono quelli del bilancio 2025, depositato e pubblicato ufficialmente dal club granata.

Questo, come già raccontato, si è chiuso con il sesto passivo degli ultimi sette anni (13,1 milioni di euro). Una perdita che, come è nell’ordine delle cose, è stato coperta dal patron: per 5 milioni il club ha attinto alle riserve legate agli utili portati a nuovo, mentre per 8,1 milioni le perdite sono state coperte da versamenti della proprietà (“mediante utilizzo della riserva costituita da versamenti del Socio Unico in conto copertura perdite di Euro 8.092.602”, si legge nel bilancio), di cui 4,9 milioni sono legati alla scelta del numero uno granata di rinunciare a un credito legato a un recente finanziamento, permettendo così al club di trasformare il debito in capitale.

Da segnalare, poi, come nella sezione relativa ai rischi finanziari si legga: “La controllante U.T. Communications S.p.A., in quanto Socio Unico della Società, ha confermato la propria volontà di continuare ad assicurare un adeguato supporto finanziario all’attività ed allo sviluppo della Società anche per la prossima stagione sportiva 2026/2027”.