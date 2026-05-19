“In Inghilterra esistono stadi come il Craven Cottage, con circa 23mila posti di capienza, che sorgono in mezzo ai palazzi e ospitano un Museo. Purtroppo qui viviamo una situazione diversa”. Gino Latino, dj ed ex speaker delle partite del Toro, ha introdotto così, non senza una punta di amarezza, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della “Partita della Leggenda”, in programma il prossimo 6 giugno. L’appuntamento è stato, per il resto, all’insegna dell’entusiasmo per un’iniziativa che vedrà in campo una formazione di ex Calciatori Granata contro una squadra di artisti e amici granata. Nelle due precedenti edizioni sono stati raccolti circa 30mila euro, soldi versati in un conto corrente dedicato da cui non sono mai stati effettuati prelievi e che viene gestito con la massima trasparenza. Il fine è quello di finanziare il trasferimento del Museo dalla sede attuale di Villa Claretta al Filadelfia. Capofila dell’organizzazione, insieme al Museo, è la Vertigo Spettacoli, presente nella persona di Claudio Sterpone: “Ci siamo sempre stati e ci saremo per i prossimi dieci anni”. “Un’iniziativa che non è contro nessuno ma a favore di qualcosa – sottolinea Domenico Beccaria, presidente del Museo -. Sgombriamo il campo da ogni equivoco: il Torino FC mette a disposizione lo Stadio Filadelfia, cosa che gli è stata richiesta dalla Fondazione Filadelfia, che da contratto di affitto ha diritto ad avere lo stadio Filadelfia a disposizione per un giorno l’anno. Il Torino ha fatto questa concessione ed è tutto quello che rappresenta l’unione tra il Torino e noi per questa iniziativa”.

Il Museo, per l’occasione, ha annunciato la presenza di un ospite speciale: “Sarà con noi Rafael Martin Vazquez, uno dei più grandi numeri 10 della storia del Torino. Un giocatore che si è posto nella scia di altri grandi giocatori che hanno vestito questa maglia, da Mazzola a Claudio Sala. Ci ha fatto molto piacere il fatto che la sua adesione è stata immediata, non abbiamo dovuto pregarlo perché è rimasto molto legato affettivamente al Toro”. Rafa sarà presente anche ad una cena che si terrà nella serata di domenica al Tennis Club Monviso di Grugliasco. Leo Junior, invece, è stato contattato ma non potrà esserci per altri impegni. Chi ci sarà, invece? Hanno confermato la partecipazione Asta, Carbone, Tiribocchi, Semioli, Longo, Lys Gomis, Pasquale, Martinelli, Brevi, Bava. Non scenderanno in campo, ma saranno presenti, Giacomo Ferri, Zaccarelli, Alvise Zago e Enrico Annoni. In panchina per gli ex Calciatori ci sarà Tony Vigato, insieme a Clara Mondonico. “Stiamo aspettando altre adesioni, ci sono ancora nomi fortissimi in ballo”. Nel postpartita ci sarà un palco, e ogni artista darà un contributo alla serata. Gino Latino spiega: “Il capitano sarà Oskar degli Statuto, e in campo, tra gli altri saranno presenti gli Eugenio in via di Gioia, Boosta, Willie Peyote, Marco Berry, i Sensounico, Marco e Mauro, Tommaso Baldasso e una presenza femminile con Christine Carrer del Como Calcio”. Presenti anche alcuni simpatizzanti granata come Gianfelice Facchetti. Durante l’intervallo è prevista la consegna del premio Bonetto ad opera dell’associazione ToroMio.