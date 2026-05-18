Un gol nel derby sarebbe il modo migliore per chiudere la sua seconda annata al Toro. Che potrebbe anche essere l’ultima. Che Adams si prepara alla stracittadina contro la Juventus, dopo l’ingresso in campo nel secondo tempo contro il Cagliari. Mezz’ora abbondante di gioco che gli ha permesso di riassaporare il campo dopo uno stop di un paio di partite per un acciacco fisico. E avrebbe anche potuto segnare: ha avuto un’ottima occasione per inquadrare la porta, ma la conclusione di destro al volo è stata intercettata da Caprile.

Adams, contratto in scadenza 2027: rinnovo o cessione?

In generale, la seconda annata al Torino è stata meno positiva rispetto alla precedente: per tutta una serie di motivi, ha segnato e giocato di meno. C’è ancora modo di aggiustare il bilancio finale nel derby, certo. Poi occorrerà pensare al futuro. L’attaccante ha un contratto col Torino valido sino al 2027. Tradotto, quest’estate il club dovrà rinnovare o vendere il giocatore se non vorrà perderlo a costo zero tra un anno. Peraltro, Che è uno dei pochi giocatori che quest’anno hanno acquisito valore: non ci sono state spese per il suo cartellino, dunque la sua cessione potrebbe consentire al club di ottenere una plusvalenza.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Adams, la vetrina del Mondiale da sfruttare

Adams resta un giocatore che ha molto mercato in Inghilterra: ha una solida esperienza Oltremanica e di certo gli occhi di diverse squadre della Premier League sono posati su di lui. A ciò si aggiunga che potrà sfruttare la vetrina del Mondiale, a cui prenderà parte con la sua Scozia. Di conseguenza, non è un’eresia immaginare un divorzio dal Torino.