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GORIN

Il cinquantenario del Torino è anche l’occasione per un doveroso ricordo dei componenti di quella fantastica squadra che se ne sono andati prima del tempo. Tra questi, spicca Fabrizio Gorin, mancato nel 2002 a soli 48 anni per una leucemia fulminante. Giocò nel Toro per tre stagioni, dal 1975 al 1978, cogliendo in tutto 45 presenze. Difensore molto grintoso, nel Toro scudettato era una riserva, ma diede un contributo importante, con 12 presenze e un preziosissimo e spettacolare gol segnato all’Inter. Dopo il Torino giocò nel Genoa, creando un legame moto forte con il Grifone. “Era l’estate del 1975 – ricorda Claudio Sala – quando il dottor Bonetto mi disse: ‘Sala, ti abbiamo fatto un bel regalo, abbiamo comprato Gorin, quello che ti ha dato parecchi problemi l’anno scorso nelle partite che abbiamo giocato contro il Vicenza’. Aveva ragione, mi tolse un bel peso di dosso…” A vent’anni dalla morte di Gorin, nel 2022, è stata organizzata un’amichevole tra le squadre Under 18 di Torino e Genoa.

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