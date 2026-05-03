Ci sono ancora tre partite che possono modificare almeno in parte i giudizi. Ma, ad oggi, i segnali sono evidenti. Come già successo sul finire della stagione 2024/2025, quella con Paolo Vanoli alla guida tecnica, il Torino sta mollando dal punto di vista mentale e nervoso a seguito del raggiungimento della salvezza anticipata, che ha sancito il raggiungimento dell’unico obiettivo disponibile. Lo si era già iniziato a capire a Cremona, per l’atteggiamento della squadra; la partita di Udine è stata una chiara conferma, con la differenza che i friulani – a differenza dei grigiorossi – sono evidentemente più forti dei granata e giustamente hanno portato a casa la piena posta in palio. Il secondo tempo della partita contro l’Inter è stato forse un episodio, dettato probabilmente dal fatto che le partite contro big spesso portano motivazioni extra.

Paolo Vanoli non riuscì a invertire la rotta, e anche Roberto D’Aversa – pure ostacolato da alcuni infortuni che si stanno sommando – appare in difficoltà, nonostante fosse in partenza consapevole del rischio a cui andava incontro. Non a caso, nella conferenza pre Udinese lanciò un monito: “Non è solo l’allenatore che deve impedire si ripeta quello che accadde l’anno scorso. Ma è tutto l’ambiente che deve aiutare”. A tal proposito, va rimarcato che rispetto al 2025 sono cambiati l’allenatore, il direttore sportivo e metà squadra. In confronto a un anno fa, al momento non ci sono nemmeno i tifosi, che in casa scioperano e in trasferta (almeno nelle ultime due partite) non possono andare. Non è cambiata invece la società, dalla quale arrivano gli input e i segnali che possono far percepire ai giocatori la realtà in cui si trovano. E forse proprio a questo si riferiva D’Aversa con quel monito. Intanto, ora arriva il 4 maggio: vedremo se almeno il ricordo del Grande Torino riuscirà ad aiutare. L’anno scorso non fu così.