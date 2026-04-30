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VERSO IL MATCH

Dopo il pareggio contro l'Inter il Torino di Roberto D'Aversa torna in campo. Ad attendere i granata c'è l'Udinese reduce dal pareggio folle contro la Lazio per 3-3. La sfida si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine sabato 2 maggio alle ore 15. Il tecnico presenterà la sfida nella consueta conferenza stampa, anticipata all'antivigilia del match in rispetto della Festa dei lavoratori, con partenza prevista alle 14.30.

D'Aversa, la conferenza stampa in vista di Udinese-Torino

14.35 - Il tecnico è arrivato, via alla conferenza.

Con l'Udinese la scelta dei centrocampisti dipenderà dalla presenza di Atta come playmaker? "A prescindere dalla posizione che vada a occupare, Atta non dà punti di riferimento. Valutazioni sulla scelta degli undici titolari la si fa in base alle situazioni nostre, pensando a dove possiamo avere dei vantaggi e dove possiamo sfruttare eventuali difetti della squadra avversaria. L'ultima decisione la prenderò dopo la rifinitura, sperando non ci siano altre situazioni che ci costringono a perdere giocatori".

Ci sono novità da questo punto di vista? "Abbiamo perso Adams e Pedersen dopo l'ultima partita, e in settimana abbiamo perso altri due giocatori: Ismajli e Zapata molto probabilmente non faranno parte della trasferta, a breve comunicheremo maggiori dettagli".

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