Il tecnico granata presenta Udinese-Torino, match della trentacinquesima giornata della Serie A in programma sabato 2 maggio alle 15

Gianluca Sartori
- Stadio Olimpico Grande Torino
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Culto: "Gol bellissimi... annullati e dimenticati: Daniele Delli Carri"

VERSO IL MATCH

Dopo il pareggio contro l'Inter il Torino di Roberto D'Aversa torna in campo. Ad attendere i granata c'è l'Udinese reduce dal pareggio folle contro la Lazio per 3-3. La sfida si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine sabato 2 maggio alle ore 15. Il tecnico presenterà la sfida nella consueta conferenza stampa, anticipata all'antivigilia del match in rispetto della Festa dei lavoratori, con partenza prevista alle 14.30.

Torino FC v FC Internazionale - Serie A

D'Aversa, la conferenza stampa in vista di Udinese-Torino

14.35 - Il tecnico è arrivato, via alla conferenza.

Con l'Udinese la scelta dei centrocampisti dipenderà dalla presenza di Atta come playmaker? "A prescindere dalla posizione che vada a occupare, Atta non dà punti di riferimento. Valutazioni sulla scelta degli undici titolari la si fa in base alle situazioni nostre, pensando a dove possiamo avere dei vantaggi e dove possiamo sfruttare eventuali difetti della squadra avversaria. L'ultima decisione la prenderò dopo la rifinitura, sperando non ci siano altre situazioni che ci costringono a perdere giocatori".

Ci sono novità da questo punto di vista? "Abbiamo perso Adams e Pedersen dopo l'ultima partita, e in settimana abbiamo perso altri due giocatori: Ismajli e Zapata molto probabilmente non faranno parte della trasferta, a breve comunicheremo maggiori dettagli".

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