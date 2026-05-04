Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo si è presentato quest'oggi a Superga per la ricorrenza del 77° anniversario della tragedia del 4 maggio 1949. Il primo cittadino torinese ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Toro News:

"Per noi è estremamente importante il ricordo di questa squadra che ha rappresentato un intero Paese che si stava risollevando. Per i valori che rappresentava credo sia davvero un patrimonio collettivo non solo dei tifosi ma dell'intera città e dell'intero Paese. Quindi è doveroso da parte mia essere qui tutti gli anni, anche quest'anno, a celebrare questi campioni e i valori che loro hanno rappresentato in un'Italia che usciva dalla guerra e che pensava al proprio futuro con lo spirito del sacrificio, dell'amicizia e della condivisione che ha caratterizzato quella squadra e che sono i valori della nostra città".

Ci sono diverse vie, parchi e zone della città che sono state dedicate a persone legate al Grande Torino.

"Noi abbiamo un'obiettivo, da quando ci siamo insediati, che è quello di costruire una cittadella granata. Il tema dei luoghi dello sport è molto importante, quindi sicuramente lo stadio e i luoghi in cui si gioca a calcio, ma sono altrettanto importanti i luoghi della memoria e dentro questa cornice stiamo portando avanti un disegno strategico per consolidare sempre di più la memoria del Torino, dei suoi grandi campioni, insieme a quella nostra città".