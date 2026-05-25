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LE PAGELLE

Termina il derby tra Torino e Juventus, che porta con sè anche il campionato 2025/2026, ed è arrivato il momento delle pagelle. Finisce 2-2 un derby iniziato con un'ora di ritardo a causa del caos nel prepartita: sussulto d'orgoglio degli uomini di Roberto D'Aversa che, sotto 2-0, nella ripresa trovano il pari in rimonta grazie alle reti dei subentrati Casadei e Adams. I granata pareggiano entrambi i derby dell'anno: non capitava dal 2001/02 di evitare la sconfitta nella stracittadina. Per il Torino chiusura a 45 punti, una lunghezza sopra l'anno precedente. Per la Juventus, una mesta fine senza la Champions League.

QUI LA CRONACA DI TORINO-JUVENTUS 2-2

Per quanto riguarda i singoli, di certo per i granata fanno la differenza i subentrati, non è la prima volta nella gestione D'Aversa: Casadei e Adams segnano i gol della rimonta, ma fanno bene anche Nkounkou e Njie tra coloro che entrano a gara in corso.

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