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Calciomercato Torino, il punto

Con la fine del ritiro a Pinzolo non significa certo che sono finiti gli intrighi di calciomercato. Non a caso, nonostante la formazione granata sia tornata a Torino da poche ore, il ds Gianluca Petrachi è al lavoro per regalare ad Ignazio Abate gli innesti per la prossima stagione. Il tecnico nei vari esercizi situazionali sta provando alcuni schemi, anche con movimenti della linea difensiva. Con la consapevolezza, però, che questa non potrà essere la difesa definitiva. E un discorso simile lo si può fare per altri reparti...

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