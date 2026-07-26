Il ritiro è giunto al termine: cosa emerge sul calciomercato anche dagli schemi provati da Abate?
La piramide della stagione del Torino secondo i tifosi (VIDEO)
Calciomercato Torino, il punto
Con la fine del ritiro a Pinzolo non significa certo che sono finiti gli intrighi di calciomercato. Non a caso, nonostante la formazione granata sia tornata a Torino da poche ore, il ds Gianluca Petrachi è al lavoro per regalare ad Ignazio Abate gli innesti per la prossima stagione. Il tecnico nei vari esercizi situazionali sta provando alcuni schemi, anche con movimenti della linea difensiva. Con la consapevolezza, però, che questa non potrà essere la difesa definitiva. E un discorso simile lo si può fare per altri reparti...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti