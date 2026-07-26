Il Torino continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo. Dopo aver chiuso il ritiro di Pinzolo con i soli innesti di Gaetano Oristanio e Diego Mascardi, i granata hanno accolto anche Eray Comert (manca ancora l'ufficialità) e ora avrebbero messo nel mirino Pietro Comuzzo.

È il difensore della Fiorentina il profilo individuato per aggiungere qualità e profondità a una retroguardia che, al termine della scorsa stagione, ha perso Guillermo Maripan e Saba Sazonov per scadenza di contratto, oltre ai prestiti scaduti di Luca Marianucci ed Enzo Ebosse.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'interesse del Torino per il centrale viola si sarebbe trasformato in un approccio più concreto.