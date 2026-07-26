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Calciomercato Serie A

Manca ormai poco all'inizio di agosto, il mese che accompagnerà il conto alla rovescia verso il nuovo campionato. Le squadre di Serie A sono al lavoro nei ritiri estivi, dove le amichevoli offrono le prime indicazioni su punti di forza e aspetti ancora da migliorare. Allo stesso tempo il mercato entra nella sua fase più calda: resta un mese per completare gli organici, colmare le lacune e cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi nelle battute finali della sessione estiva. C'è chi ha già impostato gran parte della rosa e chi, invece, è ancora alla ricerca dei tasselli giusti. Ecco allora i principali movimenti di mercato di questa domenica tra le protagoniste della prossima Serie A.

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