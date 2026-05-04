Presente al cimitero Monumentale, l'assessore Domenico Carretta ha raccontato l'importanza del 4 maggio dal punto di vista della città di Torino ai microfoni di Toro News. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ogni 4 maggio è un giorno unico a sé perché fa crescere le emozioni. Ogni anno abbiamo il compito di trasmettere le emozioni e raccontare quello che è stato il Grande Torino e quello che ha significato anche una Tragedia per questa città. La città dev'esserci e dev'essere presente. Oggi sarà una giornata di celebrazioni, finiremo su a Superga come ogni anno con il sindaco e poi aspetteremo il prossimo 4 maggio".

Ogni anno il ricordo del Grande Torino non si affievolisce, ma anzi diventa sempre più importante da tramandare. "Paradossalmente, le persone che hanno un ricordo diretto di quella vicenda sono sempre di meno, ma le persone che sanno cos'è grazie al racconto sono sempre di più. Vuol dire che è una storia che sta crescendo negli anni, è un'onda emotiva che travolge tutto e tutti".