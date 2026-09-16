L'avvio di stagione del Toro ha certamente ben poco di cui essere soddisfatti dal punto di vista dei risultati. Sono solamente tre i punti conquistati in Serie A dopo quattro giornate e la Coppa Italia è già soltanto un ricordo, dopo l'eliminazione per mano del Monza di Ivan Juric, Tra gli elementi della rosa da cui ci si aspettava un impatto maggiore in questo inizio di stagione c'è certamente Nikola Vlasic. Il numero 10 granata è un giocatore che dal punto di vista tecnico rimane imprescindibile per tutta la squadra ma che sta riscontrando più difficoltà del previsto.

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I numeri di Nikola Vlasic con il Torino in Serie A

La preparazione è iniziata più tardi causa vacanze post-Mondiale

Nelle prime quattro partite di campionato, Vlasic non ha saltato nemmeno un minuto e questo certifica come il tecnico Ignazio Abate abbia grande fiducia nelle sue qualità. Tuttavia, il croato sta faticando a trovare quella pericolosità sotto porta e in generale nell'ultima porzione di campo che gli aveva consentito di spiccare nella passata annata, sia in termini di gol che di assist. I dati di SofaScore certificano come il numero 10 spicchi per dedizione e impegno con una media a partita di 10,8 km percorsi e di 2,3 palloni recuperati. Nonostante ciò è proprio nella zona d'attacco che sta mancando l'apporto dell'ex West Ham: finora sono zero sia i gol che gli assist in campionato e preoccupa soprattutto il dato relativo agli xG di Vlasic che è fermo a quota 0,37 dopo quattro partite disputate., Vlasic ha cercato di fare molto lavoro sporco abbassandosi a più riprese dietro la linea della palla per tentare di fermare gli avversari. Questo spirito di sacrificio ha avuto come conseguenza il fatto che si è trovato spesso molto lontano dall'area giallorossa, dove potrebbe provare a incidere. In tutto questo scenario va anche considerato il fatto che il numero 10 croato ha iniziato la preparazione più tardi dei suoi compagni, saltando completamente il ritiro estivo a Pinzolo. Potrebbe quindi pesare anche questo aspetto nel momento di scarsa forma del calciatore classe 1997. Vlasic rimane però senza dubbio uno dei leader carismatici e soprattutto tecnici del Toro: Abate lo sa e infatti non lo toglie mai dal campo ma ora tutto il gruppo ha bisogno della miglior versione del suo numero 10.