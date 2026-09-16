Nel calcio moderno la prima linea di regia non si trova più a centrocampo, ma tra i pali. Il Torino ha ormai abbracciato con decisione questa filosofia: la volontà di impostare il gioco partendo da dietro è evidente e rappresenta l'identità tattica che la squadra vuole darsi. Non si tratta solo di una scelta estetica, ma di una precisa strategia d'attacco. Proprio contro la Roma si sono visti i frutti più interessanti di questo approccio. Le occasioni da gol più pericolose create dai granata sono nate proprio quando la squadra ha avuto il coraggio di manovrare dal basso con qualità, superando il primo pressing avversario con scambi rapidi e precisi. Quando la palla viaggia a terra con i tempi giusti, il Torino mostra sprazzi di buon calcio, capace di scardinare la difesa avversaria e liberare spazi preziosi sulla trequarti.

L'importanza del portiere nel nuovo Torino: risorsa o punto debole?

Torino, il gioco parte da dietro: ma Perri è l'uomo giusto?

Tuttavia, questo stile di gioco comporta rischi inevitabili. Coinvolgere costantemente il portiere nella circolazione di palla significa trasformarlo in un vero e proprio giocatore di movimento, esposto a pressioni asfissianti e costretto a decisioni in frazioni di secondo. In questo contesto, ogni minima imprecisione o incertezza nel controllo può rivelarsi fatale, trasformando un’azione potenzialmente pericolosa per gli avversari in un assist per gli attaccanti rivali. Alla luce degli ultimi episodi e di qualche errore di troppo nelle letture nell'ultimo impegno di campionato contro la Roma, il quesito sorge spontaneo: è davvero Perri l'interprete ideale per questo compito così delicato?Per interpretare al meglio la costruzione dal basso non servono soltanto ottimi riflessi tra i pali, ma sono indispensabili dei piedi educati ed affidabili, freddezza sotto pressione e una visione di gioco da veterano. Il Torino si trova di fronte a un bivio tattico fondamentale. Riscrivere la propria identità parte dai dettagli, e la gestione della palla da dietro è il primo e più importante tassello del ciclo targato Ignazio Abate. Spetta ora al campo dimostrare se Perri possiede le qualità necessarie per sostenere questo sistema o se la squadra dovrà rivedere i propri meccanismi per non rendere questo coraggioso marchio di fabbrica una pericolosa arma a doppio taglio.