Top e flop, chi sale e chi scende? Due giocatori che si sono distinti in positivo in Torino-Roma e... due in negativo

Davide Bonsignore
Copertina video commento postpartita Torino-Roma

Torino-Roma 0-2: il commento del match dei granata (VIDEO)

Top e Flop di Torino-Roma

"Aggrapparsi alla qualità" per il Torino deve anche essere scegliere gli interpreti giusti. Terza sconfitta in quattro giornate per i granata di Abate che escono con zero punti dalla gara contro la Roma di Gasperini: in rete per i giallorossi Malen e Pisilli. Risultato negativo ma prestazione, a tratti, anche positiva. Vediamo i due giocatori che hanno performato meglio nella gara tra Torino e Roma e altri due che, invece, non hanno offerto buone prestazioni.

Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27

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