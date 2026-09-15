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Top e Flop di Torino-Roma

"Aggrapparsi alla qualità" per il Torino deve anche essere scegliere gli interpreti giusti. Terza sconfitta in quattro giornate per i granata di Abate che escono con zero punti dalla gara contro la Roma di Gasperini: in rete per i giallorossi Malen e Pisilli. Risultato negativo ma prestazione, a tratti, anche positiva. Vediamo i due giocatori che hanno performato meglio nella gara tra Torino e Roma e altri due che, invece, non hanno offerto buone prestazioni.

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