Come riportato da Corriere della Sera, Urbano Cairo ha parlato alla presentazione della venticinquesima edizione del Premio Cairo. Il patron del Torino è intenzionato a fare luce sulla questione relativa ad un eventuale ingresso di fondi di investimento in una società della Serie A che il compito di gestire i diritti televisivi esteri. Il presidente del Gruppo RCS ha infatti dichiarato: "Nel 2021 ero favorevole all'operazione, ma ora non so: prima voglio capire quali sono i valori, il progetto e chi potrebbe entrare". Cairo ha poi continuato: "Se fosse un modo come auspico per sviluppare molto di più i diritti televisivi internazionali, che oggi sono bassi rispetto a quelli di altri Paesi, come Spagna e Inghilerra, troverei la cosa interessante". Una volta stabiliti i dettagli, il progetto verrà sottoposto all'assemblea dei club, che esprimerà il proprio voto in merito.