In un video accorato posto sul proprio profilo Instagram, l'ex Toro e Genoa Tomas Rincon ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato. Il post è una lettera dedicata al calcio, nel quale afferma che gli ha dato tutto e che farà sempre parte di lui. Un'esperienza che gli ha permesso di arrivare in Europa e di vestire le maglie di Amburgo, Genoa, Juventus, Torino e Sampdoria, nonché del Santos in Brasile e di poter rappresentare la propria nazione, il Venezuela, nelle competizioni calcistiche internazionali. El General ha collezionato un totale di 576 presenze sul rettangolo verde, condite da 13 gol e 21 assist. Nella sua avventura all'ombra della Mole, il centrocampista venezuelano ha messo a referto 162 apparizioni con la maglia granata, portando alla causa del Toro 7 reti e 5 assist.