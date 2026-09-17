Il parere dei lettori di Toro News: quale centrocampo vorreste vedere dal 1' contro il Bologna? Votate il sondaggio
I Top e Flop di Torino-Roma (VIDEO)
Quale centrocampo per il Torino? "Abbiamo tanti interpreti di qualità. Tenendo la palla riusciamo ad essere più pericolosi", ha dichiarato Rolando Mandragora al termine della sconfitta contro la Roma, rispondendo a una domanda relativa proprio alla qualità del centrocampo granata. In effetti, l'impressione è che il Toro abbia alcuni interpreti di livello, che posso essere centrali ed esaltarsi in gioco come quello di Abate che richiede una costruzione rapida e fatta di tanti passaggi.
Quale centrocampo per il Toro contro il Bologna?In vista della gara contro il Bologna, formazione che ha appena cambiato guida tecnica, passando da Tedesco a Palladino, il Toro ha bisogno di fare risultato: ha bisogno di aggiungere qualche punto ai tre che lo vedono al momento ancorato nelle posizioni più basse in classifica. Da quale centrocampo dovrà allora ripartire il Toro? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere le vostre preferenze: avete tre possibilità di scelta, votate i tre nomi che vorreste vedere titolari in Torino-Bologna.
Chi vorreste vedere titolare contro il Bologna? (Votate i tre giocatori del centrocampo del Torino)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti