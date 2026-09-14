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Dazn

Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

E' tornato a Torino dicendo di aver lasciato qualcosa... "Io posso dare tanto al Torino e viceversa. Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più aggressivi. Ripartiamo da questo secondo tempo, oggi andiamo via senza nulla, sabato contro il Bologna daremo tutto per ottenere punti".

La qualità che avete messo a centrocampo nel secondo tempo vi permette di fare questo gioco. "Abbiamo tanti interpreti di qualità, alcuni hanno altre caratteristiche. Ciascuno mette ciò che ha a disposizione della squadra. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Roma in più di un'occasione. Tenendo la palla riusciamo ad essere più pericolosi".

Ha esordito in Serie A con Gasperini. Che effetto le fa vederlo diventare un allenatore così importante? "Oggi non l'ho incrociato, eravamo entrambi concentrati sulla partita. Sono grato a lui perché è il primo ad avermi dato l'occasione di mettermi in mostra. Già allora era qualcosa di speciale. Oggi continua a migliorarsi e affinare le sue qualità maggiori. Gli auguro tutte le fortune del mondo".

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