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Torino sempre in svantaggio

C'è una costante preoccupante in questo avvio di stagione del Torino e che si è riproposto ancora nel match di lunedì sera contro la Roma. La truppa di Abate, tranne nella gara d'esordio contro la Carrarese in Coppa Italia, è sempre andata in svantaggio. E dato ancora più allarmante, solo contro la Fiorentina ha avuto la forza di ribaltare il risultato. Nell'impegno contro i giallorossi sicuramente si è vista una squadra più viva, ma è troppo poco per pensare di ribaltare o almeno recuperare i Capitolini. I motivi sono molteplici, dall'approccio timido agli errori tecnici fino a veri e propri svarioni difensivi.

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