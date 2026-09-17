Sono state diramate le convocazioni in vista della prossima pausa nazionali. I granata al momento chiamati a raggiungere le proprie nazionali saranno 4 e ben 3 saranno nuovi acquisti del mercato estivo. La batteria di calciatori del Toro convocabile si è così allargata, ma la lista vedrà anche il forfait di Adams, che resterà a Torino per recuperare e smaltire l'infortunio entro la ripresa della Serie A a seguito dello stop di 2 settimane consecutive. Ricardo Rodriguez e Eray Comert sono stati convocati dalla Svizzera. Nathan Patterson raggiungerà invece la Scozia. L'unico volto "non nuovo" sarà quello di Gvidas Gineitis, che parteciperà agli impegni della Lituania.