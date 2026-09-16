Dopo il calvario del suo infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi da calcio per 3 anni, l'avventura calcistica di Perr Schuurs è ripartita dal NEC Nijmegen. Il problema al crociato è stato davvero un incubo per il difensore olandese, con il Toro che lo ha tenuto in rosa nel suo periodo più difficile, in cui vissuto anche la depressione.

La luce in fondo al tunnel è stata rappresentata dalla squadra olandese, dopo che, nel febbraio Schuurs ha rescisso consensualmente con il Toro. Ad agosto poi ha trovato la prima gioia personale in Olanda, appena entrato in campo e all'esordio assoluto con il Nijmegen. Un gol che gli ha ridato felicità, scacciando via i fantasmi del passato. E il club della città di Nimega è stato sorteggiato come avversario in Europa League per la Juventus. E domani il centrale tornerà a Torino per tentare di vincere contro la "sua" rivale da vecchio cuore granata.