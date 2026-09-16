Scopriamo i prospetti più interessanti in casa Toro: dopo Martellini, il protagonista di Vivaio granata è Carlo Mukerjee
Torino-Milan U18: il film della partita
Come un metronomo, scandisce il tempo in modo preciso e costante. È abituato a farlo da tempo Carlo Mukerjee, uno degli uomini del centrocampo su cui il Toro da anni fa affidamento. In granata da sempre, il classe 2009 è cresciuto di categoria in categoria continuando a confermarsi un prospetto di punta. Le motivazioni sono più di una e non hanno solo a che vedere con la continuità di rendimento: dall'intelligenza tattica alla qualità nei piedi, passando per la duttilità.
Mukerjee, equilibrio al servizio della squadra e tanto di piùCarlo Mukerjee ha un'intelligenza tattica superiore alla media. È forse il dato più lampante che balza all'occhio quando lo si vede giocare dal vivo. Dimostra calma quando deve prendere decisioni, sa valutare bene gli spazi e sa come orchestrare i compagni affinché li sfruttino. Dà, e questo è il secondo aspetto, un equilibrio incredibile in mezzo al campo. Quando si tratta di costruire indossa i panni del regista, veste in cui sfrutta la propria qualità con i piedi (è mancino, ma è abile anche con il destro); prezioso però anche il lavoro con cui aiuta in fase difensiva, recuperando tantissimi palloni. Negli anni ha saputo adattarsi, oscillando tra il ruolo di vertice basso di un centrocampo a tre e il ruolo di mediano nel 4-2-3-1, quello che attualmente ricopre con Leardi in Under 18 e che sembra calzargli a pennello.
Mukerjee, aria di Primavera: è tra chi può salireQuest'estate Mukerjee è stato in ritiro con la Primavera. E non è un caso, considerando le qualità del giocatore. Baldini lo ha testato e lo ha valutato, dandogli anche spazio nel corso del Mamma e Papà Cairo, dove l'azzurro aveva fatto una buona impressione anche sul presidente Cairo. La concorrenza in Under 20 è significativa a centrocampo e quindi non è così semplice ritagliarsi spazio, ma non stupirebbe se da qui a fine stagione si affacciasse in Primavera. La qualità per inserirsi c'è, la possibilità di crescere tra Under 18 e Primavera anche, così come la possibilità di agevolare eventuali interscambi ora che tutti lavorano al Robaldo. Prima servirà continuare a confermarsi un perno della squadra di Leardi. L'inizio è stato assolutamente su questo tono, Mukerjee è stato tra i migliori nella manita rifilata al Milan. I fari sono già su di lui.
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