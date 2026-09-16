L'esplosione al Torino, l'infortunio, il calvario. Quindi il rientro, l'esordio con il Nec in Olanda e la rete. Tutta la gioia in quell'esultanza che vuol dire: "Ce l'ho fatta". Perr Schuurs è tornato a giocare e l'ha fatto con il Nec Nijmegen, squadra che milita in Eredivisie, massimo campionato olandese. Il difensore ex Torino nella serata di domani, giovedì 17 settembre, affronterà una sfida che sa di derby: quella di Europa League contro la Juventus.

Schuurs e l'emozione di tornare a Torino

Nella grande emozione di tornare in Italia, nella città che l'ha abbracciato dal 2022 e fino a pochi mesi fa, Perr Schuurs si è raccontato ai microfoni di Sky Sport: "Torino è casa mia, la porto nel cuore, sono felice di essere qui. Sono stati tre anni molto difficili mentalmente, sono tornato a essere calciatore e ho perfino fatto gol, davvero un sogno". Quindi, il difensore olandese ha avvertito la Juventus in vista della gara di Europa League: "Siamo una squadra costruita per attaccare e siamo qui per vincere. Vogliamo fare bene, magari passare la prima fase e migliorare rispetto allo scorso anno".