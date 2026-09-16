Sei partite da titolare su sei, ma il posto non è più così sicuro. Gvidas Gineitis ha cominciato dall'inizio in tutte le gare stagionali del Torino, complice anche un mercato chiuso tardi che ha portato diversi nuovi acquisti ad inserirsi progressivamente. In parte, dunque, la scelta di Abate è stata anche legata alla necessità di dare minuti e condizione a chi già conosceva il gruppo. Il problema è che, al netto delle motivazioni, le prestazioni del lituano non hanno convinto. Tanta corsa, spesso a vuoto, poca qualità, molta imprecisione e neanche troppa garra. Non è nemmeno un caso il fatto che fino all'ultimo è stato un nome pronto ad essere venduto dai granata. Contro la Roma, poi, è arrivato un segnale ancora più chiaro: Abate lo ha lasciato negli spogliatoi all'intervallo, inserendo Bragança.

Bragança cambia la partita

Il portoghese ha dato immediatamente qualcosa di diverso alla manovra granata. Più qualità, più pulizia nelle giocate e una capacità maggiore di trovare la giocata tra le linee, come dimostrato anche dallo scavetto con cui ha mandato Simeone davanti a Svilar. Il confronto con Gineitis, inevitabilmente, è diventato ancora più evidente: il lituano ha provato a inserirsi senza però riuscire a dare la stessa qualità alla costruzione, mentre Bragança ha aumentato la pericolosità del Toro. Ecco perché il cambio dell'intervallo può rappresentare qualcosa in più di una semplice scelta per correggere la partita. Gineitis non è più intoccabile - forse non lo è mai stato - soprattutto ora che i nuovi acquisti hanno avuto il tempo di inserirsi e che Bragança ha dimostrato di poter essere una soluzione concreta. Il Torino ha bisogno di più qualità in mezzo al campo e il portoghese sembra avere proprio quelle caratteristiche che possono modificare il modo di attaccare del Toro e di affiancare Fitz-Jim e Mandrag0ra in mediana. Contro il Bologna, sabato al Dall'Ara, sarà quindi interessante capire se Abate confermerà la fiducia al lituano oppure se arriverà la prima panchina stagionale. Gineitis ha avuto fin qui una sorta di corsia preferenziale, ma dopo sei partite da titolare consecutive la concorrenza è finalmente reale. E il cambio contro la Roma potrebbe essere stato il primo passo verso una nuova gerarchia. Il prossimo esame sarà a Bologna.