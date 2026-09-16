La Premier League domina su tutti i fronti, il Toro è decimo in Serie A
Il Torino deve ritrovare Vlasic: dove è finito il suo leader tecnico? (VIDEO)
Quanto vale davvero il calcio in televisione? I numeri dei diritti TV raccontano una parte importante della forza economica di un campionato e, di conseguenza, dei suoi club. Ma il confronto tra le principali leghe europee mostra distanze enormi: dalla Premier League, che viaggia su cifre irraggiungibili per gli altri campionati, alla Serie A, fino ad arrivare al Torino. Vediamo insieme, grazie a transfermarket, i numeri, i ricavi e le differenze negli ultimi anni.
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