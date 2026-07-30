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Pietro Comuzzo al Torino

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità e Pietro Comuzzo ha già svolto un allenamento al Filadelfia sotto gli ordini di Ignazio Abate. Il difensore ex Viola è arrivato con la formula del prestito da 1 milione di euro con un diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il Torino va così a rinforzare un reparto carente, che aveva bisogno di una ricostruzione, con un profilo giovane, dalle buone prospettive e con un bagaglio di esperienza in Serie A. Dopo averlo fatto con Eray Comert, andiamo a scoprire quali sono i pro e contro dell'affare Comuzzo per il Toro.

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