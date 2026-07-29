Il muro granata prende forma e Ignazio Abate accoglie un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Il Torino ha definito l'arrivo di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina: il difensore classe 2005 sbarca sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto, aggiungendo fisicità, personalità e prospettiva a una difesa che il club sta progressivamente ridisegnando. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

Il comunicato ufficiale

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo. Comuzzo è nato a San Daniele del Friuli il 20 febbraio 2005. Dopo aver mosso i primi passi nei settori giovanili di Udinese e Pordenone, nel 2018 è entrato a far parte del vivaio della Fiorentina, dove ha completato tutta la trafila fino alla Prima Squadra. Con la formazione Primavera ha conquistato la Supercoppa nel 2022-‘23 e poi la Coppa Italia di categoria in quella successiva. L’esordio in Serie A è arrivato nella stagione 2023-‘24, a 18 anni, l’8 ottobre 2023, nella vittoriosa trasferta allo stadio Diego Maradona contro il Napoli. E pochi giorni dopo, il 26 ottobre, è giunto anche il debutto europeo nella partita contro il Cukaricki in Conference League. Da quel momento il difensore friulano si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella formazione viola, collezionando complessivamente 91 presenze e 2 reti tra campionato, Coppa Italia e UEFA Conference League. Nel corso della sua carriera ha indossato con continuità la maglia delle selezioni giovanili azzurre, collezionando anche due presenze nella Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli disputate a giugno contro Lussemburgo e Grecia. Tutto il Torino Football Club accoglie Pietro Comuzzo con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".