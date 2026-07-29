Tutti i dettagli dell'operazione di calciomercato che ha portato Comuzzo in granata
Pietro Comuzzo è ufficialmente un nuovo giocatore granata: il difensore classe 2005 arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano: centrale moderno, forte nel gioco aereo e nella marcatura. Con il suo arrivo, Petrachi consegna ad Abate un altro tassello per costruire una difesa più solida.
Formula, cifre e dettagli dell'operazionePer quanto riguarda le cifre e i dettagli dell'intesa, il trasferimento si concretizza sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro.
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