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Calciomercato Serie A

Il calciomercato non si ferma. Siamo nel vivo della sessione estiva e mancano ormai poche ore all'inizio di agosto, il mese in cui la Serie A tornerà a fare sul serio con le prime partite ufficiali. Gare che, a differenza delle amichevoli disputate in questi giorni di preparazione, torneranno a pesare e a mettere in palio tre punti. Per il Toro è stata una giornata caratterizzata da due ufficialità: gli arrivi dei difensori Eray Comert e Pietro Comuzzo, in attesa dell'aggiunta di Kian Fitz-Jim a centrocampo. Si è sbloccato il mercato dei granata? Intanto le altre squadre di Serie A continuano a macinare trattative e affari fatti. Diamo un'occhiata a cosa è successo nella giornata di oggi.

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