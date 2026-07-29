Come sempre, i numeri di maglia generano un certo interesse perché fanno parte dell'immaginario collettivo del mondo del calcio. Grazie alle prime distinte ufficiali della stagione 2026/2027 stiamo ricostruendo quella che sarà la numerazione ufficiale del Torino. I due nuovi volti avranno i seguenti numeri: Comert 5, Comuzzo 15. Di seguito il quadro completo.

PALEARI 1

BIRAGHI 3

COMERT 5

ABOUKHLAL 7

ILIC 8

ORISTANIO 11

COMUZZO 15

KULENOVIC 17

SIMEONE 18

ADAMS 19

DEMBELE 21

CASADEI 22

COCO 23

PELLINI 25

MASCARDI 26

DALLA VECCHIA 27

DELLAVALLE 28

ISMAJLI 44

CARRASCOSA 63

GINEITIS 66

CACCIAMANI 77

LUONGO 79

BIANAY BALCOT 80

GABELLINI 86

ZAPATA 91

NJIE 92

KUGYELA 96

CERESER 97

BREZZO 98