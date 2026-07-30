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Top 5: i profili da seguire

Il difficile compito di provare a restringere il quadro. Il ritiro della Primavera a Spiazzo è stato un successo, e la soddisfazione di tecnico e staff ne sono la dimostrazione. "I ragazzi hanno fatto un grande ritiro. In questo momento a loro si possono solo fare i complimenti". Baldini non è un allenatore che le manda a dire, perciò queste considerazioni assumono ancora più rilevanza. Così, provare a restringere il ritratto individuando solo alcuni profili da seguire non è facile. La premessa è scontata: sono giovani, cambiano di giorno in giorno e, in seguito a un ritiro complessivamente molto positivo, sono tutti profili da tenere d'occhio. Noi abbiamo provato a creare una top 5, a cui seguiranno un bonus e una piccola libertà... L'altra doverosa premessa è che, tra questi, alcuni potranno giocare in Under 18: il gruppo unito di Baldini è un gruppo che lavorerà allo stesso modo sia con lui in Primavera che con Leardi in Under 18. I passaggi saranno rapidi e frequenti nel corso della stagione.

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