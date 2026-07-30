Da giorni circolava la notizia, ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Alessandro Dellavalle lascia il Torino e si trasferisce al Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione per il controriscatto a favore del club granata. Il centrale durante il ritiro non è riuscito a convincere Abate e così torna in Serie B, con l'obiettivo di crescere ulteriormente e farsi le ossa nella categoria cadetta, dopo i due anni trascorsi al Modena.

Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Calcio Padova, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro. Il Torino saluta Alessandro con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale"