Alessandro Dellavalle, dopo non aver convinto Ignazio Abate a Pinzolo, ritorna in Serie B e riparte dal Padova

Federico Marchesi
pinzolo

La flop 5 del ritiro di Pinzolo (VIDEO)

Da giorni circolava la notizia, ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Alessandro Dellavalle lascia il Torino e si trasferisce al Padova con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione per il controriscatto a favore del club granata. Il centrale durante il ritiro non è riuscito a convincere Abate e così torna in Serie B, con l'obiettivo di crescere ulteriormente e farsi le ossa nella categoria cadetta, dopo i due anni trascorsi al Modena.

Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Calcio Padova, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Dellavalle. Il Torino saluta Alessandro con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale"
Torino FC Training Camp

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