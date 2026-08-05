Per tornare all'ultima partita disputata a porte aperte davanti al proprio pubblico bisogna tornare al 9 novembre 2017, quando il Torino di Sinisa Mihajlovic giocò al Filadelfia contro il Casale. In mezzo, nel 2020, i granata di Moreno Longo disputarono un'amichevole contro il Gozzano, ma la sfida si giocò a porte chiuse per via del Covid. Tra qualche ora la statistica si aggiornerà, con il Toro che torna a giocare "nella propria casa" contro il Vado, formazione ligure della provincia di Savona, nella gara valida come amichevole del precampionato di marca granata. Abbiamo chiesto ai lettori di Toro News se andranno a seguire il match: ecco la risposta della tifoseria granata.

Il 72% dei votanti non sarà al Filadelfia: la maggior parte perché non abita a Torino

Andrai a vedere Torino-Vado al Fila? Vorrei, ma non sono a Torino 43% 374 voti Sì 29% 250 voti No 28% 239 voti Il sondaggio è concluso.

Il sondaggio ha dato responso negativo: solo il 28% di chi ha votato andrà a vedere il Toro in data odierna. 239 voti sono stati per il sì, con una percentuale simile rispetto a chi invece ha optato per il no, con 250 persone che non ci saranno, corrispondenti al 29% del totale. Nel bilancio finale ha pesato tanto il motivo della scelta: ben 374 sostenitori vorrebbero esserci ma non parteciperanno, perché non abitano a Torino. Una fetta consistente, che si attesta al 43%, ma che avrebbe voluto prendere parte alla gara per sostenere i propri beniamini.