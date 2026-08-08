Nel prepartita di Avellino-Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il ds si è espresso sul mercato granata e sul futuro numero uno del Toro: "Sicuramente prenderemo un portiere. Volevamo farlo a gennaio ma non è stato possibile". Sulle avances a Cacciamani si è espresso così Petrachi: "Ragazzo del vivaio interessante, ha tutto per crescere e crescere anche tanto. E' un giocatore attenzionato, così come Njie. Però bisogna anche tener conto di un mercato che presenta prezzi folli e ai quali è difficile dire no".