Petrachi nel pre Avellino-Torino: "Sicuramente prenderemo un portiere. Volevamo farlo a gennaio ma non è stato possibile"
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Nel prepartita di Avellino-Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il ds si è espresso sul mercato granata e sul futuro numero uno del Toro: "Sicuramente prenderemo un portiere. Volevamo farlo a gennaio ma non è stato possibile". Sulle avances a Cacciamani si è espresso così Petrachi: "Ragazzo del vivaio interessante, ha tutto per crescere e crescere anche tanto. E' un giocatore attenzionato, così come Njie. Però bisogna anche tener conto di un mercato che presenta prezzi folli e ai quali è difficile dire no".
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