Il Toro di Ignazio Abate è pronto a prendere forma e nelle prossime settimane comincerà questa sua nuova avventura. Il primo step per il nuovo tecnico granata sarà il raduno allo stadio Filadelfia che si terrà a partire dal 10 luglio e che, come ogni anno, segnerà l'inizio della pre-stagione con tutti i giocatori (salvo chi ancora in vacanza) che si ritroveranno per i primi allenamenti. Come annunciato dalla società sul proprio sito ufficiale, ci sarà anche una sessione a porte aperte il 12 luglio proprio al Filadelfia: sarà l'occasione per tutti i tifosi del Torino di salutare la squadra prima della partenza per Pinzolo.

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Torino in ritiro a Pinzolo: ecco le date e il programma

A partiresi svolgerà infatti il consueto ritiro in montagna che quest'anno vedrà il Toro impegnato nuovamente in una sede che conosce bene. A due anni di distanza (con una sola stagione di cambiamento quando Baroni lavorò a Prato allo Stelvio), il Torino torna infatti a svolgere la propria. La squadra granata resterà in Val Rendena, potendosi così allenare per due settimane all'aria più fresca in montagna e dove verranno organizzare anche delle gare amichevoli che però il club non ha ancora annunciato.