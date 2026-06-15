Dopo due stagioni negative, chiuse nella parte destra della classifica e lontano dall'Europa, il Toro si prepara a un'estate di rottura con il recente passato. Petrachi è pronto a ribaltare la squadra e tutto ciò che le gravita attorno per dare nuova linfa a un progetto che negli ultimi due anni non ha portato i risultati sperati, anzi. La rivoluzione del ds investirà la rosa in sede di calciomercato ma non solo: in queste settimane di giugno cambierà molto anche a livello dirigenziale e societario.

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Dai medici all'organigramma: i cambiamenti continueranno

Delle trattative per il possibile ritorno di Gian Piero Ventura si è già detto: è un profilo stimato da ds e presidente e valutato come direttore tecnico per irrobustire l'organigramma societario. Ma non solo, i cambiamenti saranno tanti e importanti., uomo di fiducia di Vagnati: Petrachi gli ha lasciato terminare la stagione, ora lo sostituirà., un giocatore che incarna lo spirito Toro, conosce l'ambiente ed è apprezzato dalla tifoseria.La rivoluzione non si limiterà al team manager, ma investirà anche lo staff medico. Lascerà Torino il dottor Paolo Minafra, altro uomo di fiducia di Vagnati dai tempi della Spal. Con lui è ai saluti anche Daniele Mozzone. Il nuovo responsabile dei medici granata sarà Paolo Gola, che ha già "vestito" la tuta granata in passato, proprio quando Petrachi era direttore sportivo del Toro. La lista degli addii è lunga e continuerà ad allungarsi nei prossimi giorni,. E sono ancora in programma avvicendamenti anche per quel che riguarda altri settori che nulla hanno a che vedere direttamente con il campo. L'obiettivo di Petrachi è chiaro: dare una scossa all'intero ambiente dopo anni difficili e senza risultati positivi.