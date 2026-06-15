"'Torino? Spero di renderli orgogliosi', ma il contratto...". Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sull'esordio nella Coppa del Mondo di Che Adams. Il centravanti granata ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale scozzese nella sfida vinta di misura contro Haiti: "Il numero 19 granata è rimasto in campo per ben 75' e gli è mancato solo il gol per celebrare il ritorno ai Mondiali della Scozia 28 anni dopo". Nel post partita del match Adams ha voluto ringraziare i tifosi granata per il supporto ricevuto: "Il Mondiale è un sogno che si realizza, siamo carichi e non abbiamo tempo per pensare se siamo in forma, ma sto cercando di esserlo: grazie per il supporto della gente, specialmente quella del Toro che fa il tifo da lontano: spero di renderla orgogliosa". L'ex Southampton ha il contratto in scadenza con la dirigenza granata che avrebbe proposto un prolungamento ma le trattative non sono mai iniziate: "Se i granata non riuscissero a convincerlo, potrebbero consolarsi con una bella plusvalenza. L'attaccante scozzese è uno dei pochi che può garantire un lauto guadagno: due anni fa è arrivato a parametro zero, adesso il Torino chiede 15 milioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.