È arrivato un addio che colpisce al cuore. Un saluto e un ringraziamento da parte di chi, da anni, smuove e cura il Torino da dietro le quinte: dopo 18 anni di lavoro, il preparatore atletico del Torino Paolo Solustri saluta il club granata. Si tratta di uno dei tanti addii della nuova gestione del club, dopo il saluto di Andreini la rivoluzione continua e coinvolgerà staff tecnico e organigramma societario.

Il saluto su Instagram di Paolo Solustri

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"18 anni di lavoro, passione, gioie e dolori all'interno di una vita con il Granata dentro.Il mio grazie va a Fabio Derrico che per primo mi ha dato l'opportunità di iniziare questa splendida avventura, a tutti gli allenatori, direttori e tutte le persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare. Ma soprattutto alla mia famiglia, Mara, Arianna e Clarissa, ai quali ho sottratto tanto tempo.FVCG"