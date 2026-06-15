Il Cagliari ha aperto le danze per Esposito. L'ex giocatore di Inter e Sampdoria ha vissuto una stagione da protagonista in Sardegna e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diverse squadre tra cui il Torino di Urbano Cairo. Tuttosport descrive un interesse del club granata verso l'attaccante ex Inter, anche se sul suo nome sono da attendere conferme più ampie. Gianluca Petrachi ha già provato ad anticipare tutti aprendo dei dialoghi con il club sardo prima del termine della stagione ma, visto l’ampio interesse, il Cagliari ha fatto intendere di voler monetizzare il più possibile dalla cessione del classe 2002.

Calciomercato Torino, per Esposito sarà asta in estate: Como in pole

Esposito, come potrebbe giocare nello scacchiere di Abate: le possibili soluzioni

Esposito è un attaccante tecnico e versatile, abile sia come seconda che come prima punta, a volte ha giocato anche come trequartista.

bilità balistica e visione di gioco. Inoltre, è ambidestro, ha un'ottima confidenza con il dribbling e possiede un tiro preciso anche dalla distanza. E' un giocatore molto dinamico nell'arco dei 90',

non ama dare punti di riferimento, svaria su tutto il fronte offensivo e attacca gli spazi con grande progressione palla al piede. La sua duttilità lo può rendere, in alcuni frangenti, anche simile, a livello di stile di gioco, a Nikola Vlasic, il che lo renderebbe interscambiabile con il centrocampista croato nell'arco della partita.

Inoltre, è

un giocatore molto generoso e di personalità: spesso è tra i primi a ripiegare e ad effettuare il pressing difensivo. Qualità che si sposano bene con il gioco propugnato da Ignazio Abate.

Calciomercato Torino, servono cessioni per puntare ad Esposito: i possibili nomi

Il presidente Giulini è stato abbastanza esaustivo: "Per Sebastiano (Esposito, ndr) arriveranno di certo delle offerte". L'interesse di altri club ha fatto lievitare notevolmente il cartellino dell'attaccante e ora il club sardo vuole cogliere l'occasione di cederlo ad un importo cospicuo. Tra le società interessate ad Esposito c'è soprattutto il Como di Fabregas, che ha bisogno di giocatori cresciuti calcisticamente in Italia per giocare la prossima Champions League. Visto l'interesse e la notevole disponibilità economica del club dei Suwarso, il presidente sardo non abbasserà le richieste: al momento servirebbero almeno 15 milioni per il cartellino del giocatore, "ma se anche altre società dovessero bussare alla porta del Cagliari, il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente" secondo quanto riportato da Tuttosport.Alto 1,83, ha un'ottima aSe Petrachi voleva investire intorno ai 12 milioni per il classe 2002 cresciuto nel vivaio dell'Inter, ora serve uno sforzo soprattutto nel mercato in uscita. Per fare un mercato importante, il Torino potrebbe aver bisogno anche di cessioni importanti. Tra i profili attenzionati c'è sicuramente Ché Adams, giocatore di livello che, nelle due stagioni in granata, così come nel Mondiale adesso, ha attirato su di sé attenzioni importanti. Arrivato a parametro zero, per il club granata una sua cessione consentirebbe una plusvalenza di avvio, successivamente, del mercato in entrata. Tuttavia, bisogna considerare anche altre possibili cessioni: da Simeone (che ha attirato le proposte, anche se ritenute troppo basse, del River Plate) a Zapata (con il quale si sta trattando in un'ottica di rinnovo) passando anche per le incognite Kulenovic (riscattato con obbligo), Aboukhlal e Anjorin.