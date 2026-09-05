Dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster, il tecnico granata Ignazio Abate si è presentato in conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi. Di seguito le sue parole.

Qual è il sapore della prima vittoria in Serie A?

“Stiamo solo continuando a lavorare con umiltà. Mi rende felice la mia prima vittoria in carriera in Serie A, ma non quanto sapere che è dei ragazzi e anche per come la vittoria è arrivata. Siamo rimasti in partita, proponendo calcio di qualità e fidandoci ciecamente alla nostra idea".

Quanto hanno influito i giocatori arrivati dal mercato?

“Se aumenta la qualità dei giocatori, aumenta quella del gioco. Eravamo consapevoli della mancanza di alcune pedine, in mezzo al campo c'era necessità di avere qualità e leadership: Mandragora è un grande acquisto".

Una vera vittoria da squadra.

“Serve questo spirito: i difensori hanno abbracciato Perri dopo il suo errore. Questa è l'essenza del calcio e ciò che voglio. Ogni allenatore ha il suo stile ma poi c'è lo spirito. Questa vittoria ci dà più leggerezza e ce n'è bisogno nel calcio".

Qual è il carattere della sua squadra?

"I ragazzi sono giusti, veri, nonostante ci siano tanti giovani. Però i giovani vanno fatti crescere, non sono tutti lineari e serve proprio a questo avere giocatori di esperienza".

Ci spiega la scelta dell'esclusione iniziale di Simeone?

"E' stata una scelta tecnica. Simeone aveva fatto tre partite e Adams avevo visto bene in allenamento. L'intenzione era aggiungere un centrocampista e avanzare Vlasic".

Ha chiuso la gara con il 4-3-1-2. Come mai?

"Abbiamo avuto grande palleggio nei primi 45-40 minuti, poi la Fiorentina ha alzato il baricentro e per questo ho voluto il rombo a centrocampo. Comert a quattro ha fatto una grande partita, sono contento dell'ingresso di Bragança e Fitz-Jim ha dimostrato ancora come sta lavorando. Sono contento di tutti"

Adams?

"In estate gli ho parlato subito, gli ho detto che sarei stato felice se fosse rimasto. Ha forza nelle gambe, fa reparto e fa gol. Per noi è importante. Alcune dinamiche di mercato sono fastidiose, ma da parte nostra c'è sempre stata la volontà di tenerlo"