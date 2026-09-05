Fabio Grosso si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il termine del match tra Fiorentina e Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni:

Questa squadra ha bisogno di tempo, sente di averne ancora? "Faccio l'allenatore, mi rimetto alle decisioni di chi è sopra. Un peccato perdere questa partita perché tante cose si potevano fare meglio, purtroppo non ci sta girando nel verso giusto. Non riusciamo a tenere le redini della gara. Sono tutte cose che immaginavo e che stanno venendo fuori, ci dispiace molto perché sicuramente questo ambiente merita risultati diversi. Peccato per non essere ancora riusciti a mostrare il nostro progetto"

La squadra si è espressa bene ma è mancata la cattiveria agonistica per chiuderla. "Una buona disamina. Nel primo tempo siamo stati bravi a uscire con il pallone. Poi siamo riusciti meno. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di diverso, stavamo facendo meglio: prima il vantaggio, poi l'occasione con Atta. Con poco abbiamo compromesso una partita che non meritavamo di perdere. Questo è il calcio e ci prendiamo anche il meno bello che ci dà".

Il suo è sempre stato un calcio propositivo. "Stiamo lavorando per riuscirci".

Mandragora ha deciso la partita da ex: poteva servirle oggi? "Ho già detto prima: pensare a quello che manca e non c'è non serve a niente. Bravo lui per il bel gol. Peccato per noi perché quando dovevamo stringere i denti non l'abbiamo fatto, potevamo evitare alcune situazioni. Peccato ma questo è il calcio".