Mandragora è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Hai deciso una partita non semplice per te, un mix di emozioni clamoroso...

"Sì assolutamente. E' un mix di emozioni. La prima cosa che devo fare è ringraziare tutta la gente qui che mi ha dato un bellissimo tributo, lo porterò sempre dentro di me. Qualche giorno fa, li ho salutati e ho detto che nessun addio ti porta via da casa. E questa è la dimostrazione. Quindi grazie a tutti e in particolare ai ragazzi della Curva Fiesole"

Cosa hai pensato subito dopo il gol?

"Il gol è una grandissima emozione. Allo stesso tempo, come hai detto è un mix di emozioni perché è bello, ma c'è dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze e ho lasciato diversi compagni con cui ho fatto un percorso straordinario. Quindi è bello ma allo stesso tempo difficile. E' un mix di emozioni"

Perché di nuovo Torino e cosa stai provando in questa nuova avventura?

"L'ho detto appena sono arrivato al Filadelfia: avevo lasciato qualcosa in sospeso. Prima di arrivare alla Fiorentina potevo arrivare al Torino, quindi voglio riprendere quello che ho lasciato in sospeso e voglio lottare insieme a tutti i miei compagni per fare un'annata positiva, con grande entusiasmo".