Ignazio Abate si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il termine del match tra Fiorentina e Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che emozione e che sentimenti prova ad aver ottenuto la prima vittoria in Serie A sulla panchina del Torino, attraverso una prestazione molto simile alle altre, che credo la renderà orgoglioso?

"Sì, sono felice per la prima vittoria in Serie A, ma sono sinceramente molto più felice per i ragazzi perché lo meritano per come lavorano. Io invece son o molto più contento per come è arrivata, con grande personalità e visto il momento da cui arrivavamo. Subendo la doppia grande occasione nei primi minuti potevamo traballare e invece abbiamo avuto tranquillità e abbiamo dimostrato che crediamo in quello che facciamo, e questo è l'aspetto più importante della giornata oltre i tre punti"

Mandragora: un ex che è arrivato da poco, è entrato come se giocasse nel Torino da una vita. A parte il gol e l'occasione parata da De Gea, dava le direzioni tecnico-tattiche da leader.

"Si assolutamente. Era il tipo di giocatore che cercavamo nel mercato. Se vogliamo proporre, abbiamo bisogno di gente di grandissima qualità. E' un ragazzo che copre campo. E' un leader, che riesce a dirigere e ha una grandissima lettura. Siamo una squadra che ha anche abbastanza giovani e quindi in alcuni ruoli avevamo bisogno di mettere un po' di peso specifico e lui sicuramente ce lo da".

L'esclusione di Simeone nel primo tempo a livello tattico era per dare più sostanza al centrocampo e tenere palla oppure magari per aspettare il momento opportuno nella ripresa?

"Ma noi volevamo ricreare quel rombo dentro al campo. Per avere palleggio, per ritrovare un po' di solidità, che è mancata a tratti in queste due partite e arrivava anche da tre partite consecutive il Cholo. E' entrato benissimo, credo che ha fatto 20-25 minuti di livello"

Pensava fosse così la Serie A dopo le prime giornate oppure pensava fosse qualcosa di diverso?

"Sinceramente io penso che il calcio sia uguale a tutti i livelli e poi indubbiamente più sali di livello, più aumenta la qualità, la forza e il margine di errore è minimo. Però son sempre più convinto che poi la qualità tecnica alla lunga esca sempre fuori".

Quanto è sereno a lavorare senza calciomercato aperto?

"Sono arrivati sei giocatori negli ultimi 3-4 giorni e come potete ben capire non è assolutamente facile. Sono arrivati anche ragazzi che non sono in grandissima condizione fisica e hanno bisogno di ritrovare il ritmo e adesso piano piano li inseriremo, ma sono felice della rosa che ho a disposizione".

Come sta Coco?

"Una contusione. Coco ha una contusione e quindi speriamo niente di grave"