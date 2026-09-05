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Le pagelle

Serviva una risposta, dal punto di vista dell'atteggiamento e anche dal punto di vista del gioco. Una scossa dopo la brutta prova di Coppa Italia, i primi punti in campionato, un segnale da mandare alle avversarie e anche ai tifosi dopo un inizio di certo non scoppiettante. Il Toro ha finalmente risposto. Con la Fiorentina si è vista una squadra capace di mettere sotto la Viola (tolto lo spavento iniziale) e poi brava a riprendersi dopo aver sofferto a inizio ripresa. La differenza la fanno tanti aspetti. Uno, senz'ombra di dubbio, è Mandragora: già fondamentale alla prima partita, già in gol con un tiro dalla distanza che dalle parti di Torino si vede poco. Poi il ritorno al gol di Adams, che sigilla la vittoria. Finisce 1-2 a Firenze, primi tre punti in campionato per il Torino. Di seguito le pagelle

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