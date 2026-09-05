I granata tornano a vincere dopo tre brutte prestazioni e conquistano i primi tre punti in stagione. La sfida lascia diversi spunti di analisi sia statistica che tattica, molte cose positive ma ancora tanto lavoro da fare in certe fasi del gioco.

Fiorentina-Torino 1-2, le statistiche: il Toro domina il palleggio e detta i tempi

Fiorentina-Torino 1-2, le statistiche: i granata fanno la partita ma tirano la metà delle volte

Fiorentina-Torino 1-2, le statistiche: Mandragora è quello che serviva

La squadra di Abate inizia ad assomigliare all'idea di calcio del mister.ma a fine primo tempo si poteva leggere addirittura 66%. Toro che si è, dunque, presentato al Franchi per far la partita controllare il pallone e muoverlo cercando un buco nella difesa viola. La squadra di Abate ha messo a segno quasi 200 passaggi riusciti in più della Fiorentina. Possesso palla che ha portato anche a un dominio del campo, iQui, però, la precisione è venuta meno, come riporta Sofascore nell'ultima trequarti campo la Fiorentina ha completato il 79% dei passaggi in questa zona del campo mentre il Toro si ferma al 76%. Dato che mostra quanto i ragazzi di Abate debbano ancora lavorare sulle ultime scelte.Se la squadra si può dire pienamente soddisfatta per quel che riguarda il possesso sui tiri c'è ancora da lavorare. E si torna alla statistica precedente sui passaggi nell'ultima trequarti di campo. Il Toro arriva ancora poco al tiro.Di cui quattro di questi arrivano da fuori area con spunti che potremmo definire più personali che di squadra. Emerge dunque una chiara difficoltà del Toro,, di arrivare a calciare.Analizziamo ora le statistiche di un immenso Rolando Mandragora e capiamo perché mancava così tanto un centrocampista come lui a Torino. Oltre ai 3 tiri pericolosissimi Mandragora ha toccato, sempre secondo i dati di Sofascore,, di questi 50 li ha tentati nella metà campo avversaria. Ma non è finita qui l'ex Udinese e Fiorentina, 3 intercettati, si è fatto dribblare un sola volta e ha vinto 4 duelli. Infine, non per importanza,di campo. Si è, quindi, dimostrato un centrocampista completo capace di tirare, costruire, fare la fase di interdizione e condurre palla, insomma quello che mancava al Toro.

Articolo a cura di Francesco Di Vico