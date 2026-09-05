I dati e le statistiche del match mostrano un Toro capace di gestire e colpire
Fiorentina-Torino 1-2: il film della partita
I granata tornano a vincere dopo tre brutte prestazioni e conquistano i primi tre punti in stagione. La sfida lascia diversi spunti di analisi sia statistica che tattica, molte cose positive ma ancora tanto lavoro da fare in certe fasi del gioco.
Fiorentina-Torino 1-2, le statistiche: il Toro domina il palleggio e detta i tempiLa squadra di Abate inizia ad assomigliare all'idea di calcio del mister. I granata hanno dominato le statistiche del possesso palla chiudendo la gara con il 61%, ma a fine primo tempo si poteva leggere addirittura 66%. Toro che si è, dunque, presentato al Franchi per far la partita controllare il pallone e muoverlo cercando un buco nella difesa viola. La squadra di Abate ha messo a segno quasi 200 passaggi riusciti in più della Fiorentina. Possesso palla che ha portato anche a un dominio del campo, i granata sono entrati 74 volte nella trequarti avversaria contro le 50 della squadra di casa. Qui, però, la precisione è venuta meno, come riporta Sofascore nell'ultima trequarti campo la Fiorentina ha completato il 79% dei passaggi in questa zona del campo mentre il Toro si ferma al 76%. Dato che mostra quanto i ragazzi di Abate debbano ancora lavorare sulle ultime scelte.
Fiorentina-Torino 1-2, le statistiche: i granata fanno la partita ma tirano la metà delle volteSe la squadra si può dire pienamente soddisfatta per quel che riguarda il possesso sui tiri c'è ancora da lavorare. E si torna alla statistica precedente sui passaggi nell'ultima trequarti di campo. Il Toro arriva ancora poco al tiro. I granata chiudono con la metà dei tiri della viola, 14-7. Di cui quattro di questi arrivano da fuori area con spunti che potremmo definire più personali che di squadra. Emerge dunque una chiara difficoltà del Toro, come era stato anche nelle partite precedenti, di arrivare a calciare.
Fiorentina-Torino 1-2, le statistiche: Mandragora è quello che servivaAnalizziamo ora le statistiche di un immenso Rolando Mandragora e capiamo perché mancava così tanto un centrocampista come lui a Torino. Oltre ai 3 tiri pericolosissimi Mandragora ha toccato, sempre secondo i dati di Sofascore, 107 palloni completando 76 passaggi su 85, di questi 50 li ha tentati nella metà campo avversaria. Ma non è finita qui l'ex Udinese e Fiorentina ha rubato 5 palloni, 3 intercettati, si è fatto dribblare un sola volta e ha vinto 4 duelli. Infine, non per importanza, Mandragora ha condotto palla per poco meno di 200 metri di campo. Si è, quindi, dimostrato un centrocampista completo capace di tirare, costruire, fare la fase di interdizione e condurre palla, insomma quello che mancava al Toro.
Articolo a cura di Francesco Di Vico
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