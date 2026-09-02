I dati e le statistiche del match raccontano una sconfitta meritata
Torino-Monza 0-1, il commento del match (VIDEO)
Il Torino esce dalla Coppa Italia ed esce tra i fischi dei 7mila tifosi presenti all'Olimpico Grande Torino. La sfida lascia diversi spunti di analisi sia tattica che statistica quasi tutti però negativi, Abate deve prendere coscienza della situazione e guidare i suoi ragazzi a ripartire.
Torino-Monza 0-1, le statistiche: i tiri in porta sono un problema sia in attacco che in difesaIl primo dato che salta all'occhio è quello sui tiri. In particolare i tiri in porta, 8 per i brianzoli e 0 per i granata. Un dato doppiamente preoccupante. Innanzitutto perché non riuscire mai a calciare in porta in casa contro il Monza neopromosso è sicuramente segno di grandi difficoltà offensive, non basta dire che manca un finalizzatore serve anche chi dia i palloni al finalizzatore e spesso il Toro nell'ultimo passaggio è stato poco lucido. Dall'altra parte è preoccupante per l'alto numero di tiri in porta che sono riusciti a fare gli ospiti arrivando troppe volte e troppo facilmente davanti a Perri. La questione della pulizia dei tiri diventa ancora più evidente se considerati i tiri totali 16-19. Solo tre in più per il Monza che ha indirizzato otto volte la palla verso la porta, colpendo inoltre anche due pali contro uno solo del Toro.
Torino-Monza 0-1, le statistiche: più possesso che non ha portato a tantoLa statistica del possesso palla la vince il Torino per 54.1% a 45.9%. Che questo sia un dato positivo o meno si può discutere. La cosa è sicuramente dettata dal modo di giocare delle due squadre e dei due allenatori. Abate basa il gioco sul possesso, Juric spesso preferisce lasciare il pallino del gioco agli avversari per sviluppare il suo uomo-su-uomo e recuperare la palla. Questo dato ci parla poi di quanto il possesso palla possa essere fine a sé stesso perché il Toro nonostante vinca in questo particolare e quindi sia stato in grado di mantenere il pallone più a lungo non è riuscito a trasformare questo dominio in nulla di concreto. Questo lo conferma il dato di Sofascore sui passaggi nell'ultimo terzo di campo 84/129 per il Torino, 65%, e ben 102/135 per il Monza con un 76%.
Torino-Monza 0-1, le statistiche: nei duelli e contrasti meglio il MonzaIn tutte le statistiche difensive fa meglio il Monza, 20-21 i contrasti, 9-11 gli intercetti, 37-44 i duelli a terra e 17-20 i duelli aerei, meglio anche nei recuperi totali 50-51. Anche se di poco perdere in ognuna di queste statistiche mostra una realtà chiara ai granata mancano muscoli e forse solo l'arrivo di Mandragora può aiutare in questo. Ieri i tre centrali a livello di singoli si sono comportati bene, Comuzzo in particolare, è mancato un vero e proprio filtro davanti alla difesa.
Articolo a cura di Francesco Di Vico
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