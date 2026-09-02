Il Torino esce dalla Coppa Italia ed esce tra i fischi dei 7mila tifosi presenti all'Olimpico Grande Torino. La sfida lascia diversi spunti di analisi sia tattica che statistica quasi tutti però negativi, Abate deve prendere coscienza della situazione e guidare i suoi ragazzi a ripartire.

Torino-Monza 0-1, le statistiche: i tiri in porta sono un problema sia in attacco che in difesa

Torino-Monza 0-1, le statistiche: più possesso che non ha portato a tanto

Torino-Monza 0-1, le statistiche: nei duelli e contrasti meglio il Monza

Il primo dato che salta all'occhio è quello sui tiri. In particolare i tiri in porta,. Un dato doppiamente preoccupante. Innanzitutto perché non riuscire mai a calciare in porta in casa contro il Monza neopromosso è sicuramente segno di grandi difficoltà offensive, non basta dire che manca un finalizzatore serve anche chi dia i palloni al finalizzatore e spesso il Toro nell'ultimo passaggio è stato poco lucido. Dall'altra parte è preoccupante per l'alto numero di tiri in porta che sono riusciti a fare gli ospiti arrivando troppe volte e troppo facilmente davanti a Perri.Solo tre in più per il Monza che ha indirizzato otto volte la palla verso la porta, colpendo inoltre anche due pali contro uno solo del Toro.Che questo sia un dato positivo o meno si può discutere. La cosa è sicuramente dettata dal modo di giocare delle due squadre e dei due allenatori. Abate basa il gioco sul possesso, Juric spesso preferisce lasciare il pallino del gioco agli avversari per sviluppare il suo uomo-su-uomo e recuperare la palla. Questo dato ci parla poi di quanto ilperché il Toro nonostante vinca in questo particolare e quindi sia stato in grado di mantenere il pallone più a lungo non è riuscito a trasformare questo dominio in nulla di concreto. Questo lo conferma il dato di Sofascore suiIn tutte le statistiche difensive fa meglio il Monza, 20-21 i contrasti, 9-11 gli intercetti, 37-44 i duelli a terra e 17-20 i duelli aerei, meglio anche nei recuperi totali 50-51. Anche se di poco perdere in ognuna di queste statistiche mostra una realtà chiarae forse solo l'arrivo di Mandragora può aiutare in questo. Ieri i tre centrali a livello di singoli si sono comportati bene, Comuzzo in particolare, è mancato un vero e proprio filtro davanti alla difesa.

Articolo a cura di Francesco Di Vico