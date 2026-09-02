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Le ultime operazioni

Il mercato chiude i battenti, appuntamento alla prossima sessione invernale. Il Torino ha chiuso quattro acquisti: approdano sotto la Mole Belghali dall'Hellas Verona, Patterson dall'Everton e Bragança dallo Sporting Lisbona più il ritorno di Mandragora dalla Fiorentina. Anche le cessioni sono state definite. anno salutato nelle ultime ore di mercato Bianay Balcot e Gabellini. La dicitura definitivo circa il tabellone in realtà non è del tutto veritiera perché c'è ancora il mercato degli svincolati aperto e da quello il direttore sportivo Gianluca Petrachi vorrebbe attingere per puntellare la difesa: obiettivo un braccetto di sinistra. Intanto, ecco il quadro di quanto avvenuto tra acquisti, cessioni e rosa completa al 2 settembre 2026.

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