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Le pagelle

Nel giorno in cui si chiude il calciomercato estivo, il Torino dice già addio alla Coppa Italia. Un tonfo clamoroso quello contro il Monza dell'ex Juric, fischiato al ritorno nello stadio granata. Le pecche della squadra granata sono tante, in novanta minuti si vede davvero poco. Il palo di Oristanio, con trenta secondi sul cronometro, è l'unica occasione degna di nota. Per il resto il Toro non tira, non impensierisce e non segna, in più soffre in larghi tratti. L'unica speranza arriva a recupero iniziato, quando Lucchesi fa una vera parata, a braccio largo, sul cross di Adams: sembra un deja-vu a parti inverse di Torino-Milan, la decisione è ancora non rigore e ancora è una decisione che lascia perplessi. Ma anche un episodio a favore e un pareggio non avrebbero salvato questa sera la prestazione della squadra di Abate.

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